Премьер-министр Франции подтвердил риск «жесткого Brexit»

Париж, , 14:58 — REGNUM Глава французского правительства Эдуар Филипп назвал возможным выход Великобритании из состава Евросоюза без договоренностей об условиях и «жесткий сценарий» размежевания. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Дюнкерк, сообщает Reuters.

Европейские страны должны допускать возможность Brexit без соглашения с Лондоном. Прояснению ситуации с Brexit мешает и политическая нестабильность в Британии, она подпитывает неясность в вопроса ратификации соглашения с ЕС, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Еврокомиссия представила проект соглашения по Brexit, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в тот же день заявила о поддержке документа.

С позицией Мэй не согласились некоторые члены её кабинета: в отставку подали министр и младший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и Суэлла Браверман, министр труда и пенсий Эстер Макви и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Читайте также: Четвертый министр Великобритании покинул пост из-за плана Мэй по Brexit

Читайте ранее в этом сюжете: Британское правительство находится в состоянии хаоса – лидер лейбористов