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Четвертый министр Великобритании покинул пост из-за плана Мэй по Brexit

Политика

На этот раз от должности отказалась Суэлла Браверман, младший министр по делам Brexit

Четвертый министр Великобритании покинул пост из-за плана Мэй по Brexit
Welsh photographs
Brexit

Лондон, 15 ноября 2018, 13:33 — REGNUM  В связи со своим несогласием с планом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выхода Соединенного Королевства из ЕС в отставку подала Суэлла Браверман, младший министр по делам Brexit, сообщает британское агентство Reuters.

Браверман станет уже четвертым министром, оставившим свой пост 15 ноября. До нее от должностей отказались министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара, министр по делам Brexit Доминик Рааб, а также министр труда и пенсий Эстер Макви. Все они высказали свое несогласие с тем планом выхода из ЕС, который накануне предложила Мэй.

Напомним, по данным британских СМИ, в связи с подготовленным Мэй документом ее политические противники, а также сторонники более решительного «развода» Лондона с Брюсселем готовят ей вотум недоверия.

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