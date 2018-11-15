В Казахстане организовали работу морского штаба по борьбе с терроризмом

Актау, Казахстан, , 14:01 — REGNUM Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана принял решение по обеспечению реагирования на возможные угрозы в пределах территориального шельфа Каспийского моря, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на КНБ.

14 ноября прошло рабочее совещание по вопросам организации деятельности морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. В совещании приняли участие руководители центральных и территориальных органов КНБ, пограничной службы КНБ, МВД, комитет по чрезвычайным ситуациям КНБ и других ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле КНБ Казахстана предложил создать морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Мера направлена на реагирование и пресечение актов терроризма, совершенных в отношении объектов морской экономической деятельности.

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