Казахстан готовит военные корабли к зимнему сезону

Астана, , 11:40 — REGNUM Военнослужащие Казахстана готовят боевые корабли военно-морских сил республики к зимнему сезону, сообщили 13 ноября в пресс-службе министерства обороны республики.

В рамках перевода кораблей к зимнему периоду эксплуатации происходит замена смазывающих и охлаждающих жидкостей, летнего топлива на зимнее, производятся смазочные работы механических частей вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря состоялась церемония включения боевого ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» в состав Военно-морских сила Казахстана.

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