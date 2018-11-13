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Казахстан готовит военные корабли к зимнему сезону

Политика

Происходит замена смазывающих и охлаждающих жидкостей, летнего топлива на зимнее и другие мероприятия

Астана, 13 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  Военнослужащие Казахстана готовят боевые корабли военно-морских сил республики к зимнему сезону, сообщили 13 ноября в пресс-службе министерства обороны республики.

В рамках перевода кораблей к зимнему периоду эксплуатации происходит замена смазывающих и охлаждающих жидкостей, летнего топлива на зимнее, производятся смазочные работы механических частей вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря состоялась церемония включения боевого ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» в состав Военно-морских сила Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: В состав ВМС Казахстана поступил новый боевой корабль «Мангыстау»

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