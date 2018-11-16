Как оценить степень привлекательности региона для населения?

Астана, , 02:17 — REGNUM Попытки понять, насколько тот или иной регион привлекателен для населения, подходя к вопросу чисто из объема закачанных в местность ассигнований, не всегда корректны. Интересный способ на примере сравнения казахстанских регионов рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Комплекс данных, позволяющих представить себе не только обеспеченность жителей с финансовой точки зрения, но и качество их жизни, а также понять перспективу того или иного региона, возможно представить следующим перечнем. Это доходы населения, доля наемных работников, обеспеченность детскими садами и больничными койками, медицинским персоналом в абсолютных показателях и в расчете на 100 тысяч жителей. Уже из этих показателей становится понятна развитость региона и его обеспеченность необходимой инфраструктурой для жизни людей.

Стоит дополнить показатели еще двумя — ожидаемая продолжительность жизни и стандартизированный коэффициент смертности. Вместе такие данные точно покажут привлекательность региона, что подтвердится и сведениями по миграции. На примере казахстанских регионов выяснилась интересна подробность: те области, которые по указанным величинам отстают от победителей, имеют разрыв по некоторым из характеристик более чем в 3,5 раза. Такой разрыв нельзя считать допустимым, и для того, чтобы страна не «раскалывалась», теряя отстающие регионы вследствие миграции населения, следует озаботиться улучшением показателей и сокращением разрыва между лидерами и отстающими хотя бы до 1,5 раз. Но как это сделать в современных условиях?

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