Рейтинг привлекательности регионов Казахстана с точки зрения населения

Марат Шибутов, , 15:17 — REGNUM

В этой статье рассмотрим степень привлекательности различных регионов Казахстана с точки зрения населения. Что важно для населения? Возьмем базовые показатели, которые являются определяющими для жизни граждан:

Доходы населения — среднедушевые доходы и среднемесячная зарплата. Конечно, эти показатели не так хороши как медианные, но тем не менее отражают примерные заработки людей. Доля наемных работников среди рабочей силы — это доля людей, имеющих стабильную работу, заработную плату и социальный пакет Количество детей на 100 мест в детских садах — обеспеченность детскими садами крайне важна экономически для молодых семей, потому что позволяет женщинам работать, а иначе доходы семьи существенно сокращаются Число больничных коек на 100 000 населения — показывает доступность медицинских услуг Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения — это важный показатель для сельской местности и в целом для профилактики заболеваний Количество врачей на 100 000 населения — это важный показатель для оказания серьезной медицинской помощи в экстренных ситуациях Ожидаемая продолжительность жизни — это суммирующий показатель качества жизни Стандартизированный коэффициент смертности — это также суммирующий показатель качества жизни

В таблице № 1 собраны данные по этим показателям с сайта комитета по статистике министерства национальной экономики. Данные приведены за 2017 год .

Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (первая часть)

№ Регионы Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге Доля наемных работников в рабочей силе, % Количество детей на 100 мест в детских садах 1 Акмолинская 72 426 110 776 62,6 83,5 2 Актюбинская 71 731 126 640 79,1 108,1 3 Алма-Атинская 64 620 110 387 69,6 86,1 4 Атырауская 154 457 264 597 85,5 102,1 5 Восточно-Казахстанская 73 789 125 911 67,0 106,3 6 Джамбульская 55 548 100 536 58,5 95,3 7 Западно-Казахстанская 84 684 144 175 60,0 96,3 8 Карагандинская 81 340 134 494 87,0 94,5 9 Кустанайская 76 381 116 640 64,1 86,7 10 Кзыл-Ординская 62 573 124 107 61,6 85,0 11 Мангистауская 117 118 259 672 89,8 115,6 12 Павлодарская 84 865 131 706 79,6 109,1 13 Северо-Казахстанская 71 854 104 139 68,6 62,8 14 Южно-Казахстанская 42 506 103 225 54,5 96,3 15 г. Астана 137 143 227 003 89,5 110,9 16 г. Алма-Ата 129 581 190 875 87,5 103,4

Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)

№ Регионы Число больнич-ных коек на 100 000 населения Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения Число врачей на 100 000 населения Ожидаемая продол-жительность жизни Стандарти-зированный коэффициент смертности 1 Акмолинская 626 934 298 70,8 8,36 2 Актюбинская 497 895 449 73,47 6,99 3 Алма-Атинская 446 735 233 72,7 7,13 4 Атырауская 432 889 283 73,22 7,25 5 Восточно-Казахстанская 612 1 061 425 71,97 7,52 6 Джамбульская 510 1 006 283 72,43 7,61 7 Западно-Казахстанская 598 1 066 320 72,38 7,44 8 Карагандинская 682 980 460 71,57 7,89 9 Кустанайская 610 939 298 72,2 7,43 10 Кзыл-Ординская 525 1 095 302 72,6 7,56 11 Мангистауская 419 990 323 74,34 6,41 12 Павлодарская 616 943 378 72,1 7,58 13 Северо-Казахстанская 657 1 042 299 70,86 8,17 14 Южно-Казахстанская 434 931 320 73,07 7,26 15 г. Астана 660 1 172 766 76,21 5,68 16 г. Алма-Ата 637 1 010 736 76,01 5,65

Можно охарактеризовать неравенство между регионами по этим данным.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в тенге. Максимум у Атырауской области (154 457 тенге), минимум у Южно-Казахстанской области (42 506 тенге), разница в 3,6 раза. Среднемесячная номинальная заработная плата в тенге. Максимум у Атырауской области (264 597 тенге), минимум у Джамбульской области (100 536 тенге), разница в 2,6 раза. Доля наемных работников среди рабочей силы. Максимум у Мангистауской области (89,8%), минимум у Южно-Казахстанской области (54,5%), разница в 1,6 раза. Количество детей на 100 мест в детских садах. Максимум у Мангистауской области (115,6), минимум у Северо-Казахстанской области (62,8), разница в 1,8 раза. В отличие от других показателей тут максимум означает самую худшую позицию в рейтинге — детсадов не хватает. Число больничных коек на 100 000 населения. Максимум у Карагандинской области (682), минимум у Мангистауской области (419), разница в 1,6 раза. Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (1172), минимум у Алма-Атинской области (735), разница в 1,6 раза. Количество врачей на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (766), минимум у Алма-Атинской области (233), разница в 3,3 раза. Ожидаемая продолжительность жизни. Максимум у города Астаны (76,21 лет), минимум у Акмолинской области (70,8 лет), разница на 5 лет и 5 месяцев. Стандартизированный коэффициент смертности. Максимум у Акмолинской области (8,36), минимум у города Алма-Аты (5,65), разница в 1,5 раза. Тут максимум означает наихудшую позицию в рейтинге.

В дальнейшем по этим показателям были выстроены рейтинги от 1 до 16 места, где 1 место означает наилучшие позиции для населения, а 16 место — наихудшие позиции для населения. Все они приведены в таблице № 2.

Таблица № 2. Рейтинг регионов Казахстана по важным для населения показателям (первая часть)

№ Регионы Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге Доля наемных работников в рабочей силе, % Количество детей на 100 мест в детских садах 1 Акмолинская 10 12 12 2 2 Актюбинская 12 8 7 13 3 Алма-Атинская 13 13 8 4 4 Атырауская 1 1 5 10 5 Восточно-Казахстанская 9 9 10 12 6 Джамбульская 15 16 15 7 7 Западно-Казахстанская 6 5 14 8 8 Карагандинская 7 6 4 6 9 Кустанайская 8 11 11 5 10 Кзыл-Ординская 14 10 13 3 11 Мангистауская 4 2 1 16 12 Павлодарская 5 7 6 14 13 Северо-Казахстанская 11 14 9 1 14 Южно-Казахстанская 16 15 16 9 15 г. Астана 2 3 2 15 16 г. Алма-Ата 3 4 3 11

Таблица № 2. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)

№ Регионы Число больнич-ных коек на 100 000 населения Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения Число врачей на 100 000 населения Ожидаемая продол-жительность жизни Стандарти-зированный коэффициент смертности 1 Акмолинская 5 12 12 16 16 2 Актюбинская 12 14 4 4 4 3 Алма-Атинская 13 16 16 7 5 4 Атырауская 15 15 14 5 6 5 Восточно-Казахстанская 7 4 5 13 10 6 Джамбульская 11 7 15 9 13 7 Западно-Казахстанская 9 3 9 10 9 8 Карагандинская 1 9 3 14 14 9 Кустанайская 8 11 13 11 8 10 Кзыл-Ординская 10 2 10 8 11 11 Мангистауская 16 8 7 3 3 12 Павлодарская 6 10 6 12 12 13 Северо-Казахстанская 3 5 11 15 15 14 Южно-Казахстанская 14 13 8 6 7 15 г. Астана 2 1 1 1 2 16 г. Алма-Ата 4 6 2 2 1

Итоговый рейтинг был получен умножением рейтингов по показателям. В итоге есть четко выраженная группа из пары победителей — города Астана и Алма-Ата, затем догоняющая группа из основных нефтедобывающих регионов — Атырауской и Мангистауской областей, затем 10 середнячков и 2 отстающих сельских региона, где велика доля самозанятого населения с низкими доходами и где неразвита социальная инфраструктура — это Южно-Казахстанская и Джамбульская области.

Несомненно, после произошедшего в 2018 году выделения города Чимкента, новая Туркестанская область станет наихудшей по всем показателям, причем с довольно большим отрывом от предпоследнего места. Ситуация там очень проблемная.

Таблица № 3. Итоговый рейтинг регионов с точки зрения населения

Регионы Рейтинг суммарный Рейтинг итоговый Сальдо миграции г. Астана 720 1 33 511 г. Алма-Ата 38 016 2 30 197 Мангистауская 1 032 192 3 846 Атырауская 4 725 000 4 169 Карагандинская 5 334 336 5 -11 685 Северо-Казахстанская 51 455 250 6 -5 463 Западно-Казахстанская 73 483 200 7 -2 020 Актюбинская 93 929 472 8 -1 650 Кзыл-Ординская 96 096 000 9 -4 654 Павлодарская 152 409 600 10 -6 908 Восточно-Казахстанская 176 904 000 11 -13 956 Кустанайская 487 252 480 12 -6 343 Акмолинская 530 841 600 13 -341 Алма-Атинская 629 923 840 14 -2 672 Южно-Казахстанская 2 113 413 120 15 -13 848 Джамбульская 3 405 402 000 16 -17 313

Для проверки итогового рейтинга взяты данные по сальдо миграции, где учитывается и внешняя миграция, и внутренняя. Если рыба ищет, где глубже, а человек где лучше, то сальдо миграции будет положительным в регионах с высоким рейтингом и отрицательным — в регионах с низким рейтингом. Как видно из таблицы, так и оказалось. В четырех регионах с самым высоким рейтингом сальдо миграции положительное, в остальных регионах — отрицательное. В Акмолинской области сальдо миграции такое небольшое из-за прилегающих к Астане поселков, откуда люди ездят на работу в Астану. Так что можно сказать, что данный рейтинг вполне обоснован.

Казахстану необходима большая работа по выравниванию условий проживания в разных регионах, чтобы разница не превышала 1,5 раза. Здесь может быть перспективной как идея автора статьи по развитию прямой занятости через строительство инфраструктуры и улучшение окружающей среды, так и идея Айдархана Кусаинова о новом социальном государстве, где государство будет помогать напрямую населению, а не бизнесу, как сейчас, в надежде, что тот сделает население благополучным.

Читайте также: Рейтинг регионов Казахстана: кто ценнее с позиции государства

Читайте также: Экономический рейтинг регионов России: кто важнее