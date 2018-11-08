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Рейтинг привлекательности регионов Казахстана с точки зрения населения

Политика

Отрыв Астаны и Алма-Аты от других регионов по степени привлекательности для населения делает их миграционными магнитами

Рейтинг привлекательности регионов Казахстана с точки зрения населения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Астана. Казахстан

Марат Шибутов, 8 ноября 2018, 15:17 — REGNUM  

В этой статье рассмотрим степень привлекательности различных регионов Казахстана с точки зрения населения. Что важно для населения? Возьмем базовые показатели, которые являются определяющими для жизни граждан:

  1. Доходы населения — среднедушевые доходы и среднемесячная зарплата. Конечно, эти показатели не так хороши как медианные, но тем не менее отражают примерные заработки людей.
  2. Доля наемных работников среди рабочей силы — это доля людей, имеющих стабильную работу, заработную плату и социальный пакет
  3. Количество детей на 100 мест в детских садах — обеспеченность детскими садами крайне важна экономически для молодых семей, потому что позволяет женщинам работать, а иначе доходы семьи существенно сокращаются
  4. Число больничных коек на 100 000 населения — показывает доступность медицинских услуг
  5. Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения — это важный показатель для сельской местности и в целом для профилактики заболеваний
  6. Количество врачей на 100 000 населения — это важный показатель для оказания серьезной медицинской помощи в экстренных ситуациях
  7. Ожидаемая продолжительность жизни — это суммирующий показатель качества жизни
  8. Стандартизированный коэффициент смертности — это также суммирующий показатель качества жизни

В таблице № 1 собраны данные по этим показателям с сайта комитета по статистике министерства национальной экономики. Данные приведены за 2017 год .

Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (первая часть)

Регионы

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге

Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге

Доля наемных работников в рабочей силе, %

Количество детей на 100 мест в детских садах

1

Акмолинская

72 426

110 776

62,6

83,5

2

Актюбинская

71 731

126 640

79,1

108,1

3

Алма-Атинская

64 620

110 387

69,6

86,1

4

Атырауская

154 457

264 597

85,5

102,1

5

Восточно-Казахстанская

73 789

125 911

67,0

106,3

6

Джамбульская

55 548

100 536

58,5

95,3

7

Западно-Казахстанская

84 684

144 175

60,0

96,3

8

Карагандинская

81 340

134 494

87,0

94,5

9

Кустанайская

76 381

116 640

64,1

86,7

10

Кзыл-Ординская

62 573

124 107

61,6

85,0

11

Мангистауская

117 118

259 672

89,8

115,6

12

Павлодарская

84 865

131 706

79,6

109,1

13

Северо-Казахстанская

71 854

104 139

68,6

62,8

14

Южно-Казахстанская

42 506

103 225

54,5

96,3

15

г. Астана

137 143

227 003

89,5

110,9

16

г. Алма-Ата

129 581

190 875

87,5

103,4

Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)

Регионы

Число больнич-ных коек на 100 000 населения

Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения

Число врачей на 100 000 населения

Ожидаемая продол-жительность жизни

Стандарти-зированный коэффициент смертности

1

Акмолинская

626

934

298

70,8

8,36

2

Актюбинская

497

895

449

73,47

6,99

3

Алма-Атинская

446

735

233

72,7

7,13

4

Атырауская

432

889

283

73,22

7,25

5

Восточно-Казахстанская

612

1 061

425

71,97

7,52

6

Джамбульская

510

1 006

283

72,43

7,61

7

Западно-Казахстанская

598

1 066

320

72,38

7,44

8

Карагандинская

682

980

460

71,57

7,89

9

Кустанайская

610

939

298

72,2

7,43

10

Кзыл-Ординская

525

1 095

302

72,6

7,56

11

Мангистауская

419

990

323

74,34

6,41

12

Павлодарская

616

943

378

72,1

7,58

13

Северо-Казахстанская

657

1 042

299

70,86

8,17

14

Южно-Казахстанская

434

931

320

73,07

7,26

15

г. Астана

660

1 172

766

76,21

5,68

16

г. Алма-Ата

637

1 010

736

76,01

5,65

Можно охарактеризовать неравенство между регионами по этим данным.

  1. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в тенге. Максимум у Атырауской области (154 457 тенге), минимум у Южно-Казахстанской области (42 506 тенге), разница в 3,6 раза.
  2. Среднемесячная номинальная заработная плата в тенге. Максимум у Атырауской области (264 597 тенге), минимум у Джамбульской области (100 536 тенге), разница в 2,6 раза.
  3. Доля наемных работников среди рабочей силы. Максимум у Мангистауской области (89,8%), минимум у Южно-Казахстанской области (54,5%), разница в 1,6 раза.
  4. Количество детей на 100 мест в детских садах. Максимум у Мангистауской области (115,6), минимум у Северо-Казахстанской области (62,8), разница в 1,8 раза. В отличие от других показателей тут максимум означает самую худшую позицию в рейтинге — детсадов не хватает.
  5. Число больничных коек на 100 000 населения. Максимум у Карагандинской области (682), минимум у Мангистауской области (419), разница в 1,6 раза.
  6. Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (1172), минимум у Алма-Атинской области (735), разница в 1,6 раза.
  7. Количество врачей на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (766), минимум у Алма-Атинской области (233), разница в 3,3 раза.
  8. Ожидаемая продолжительность жизни. Максимум у города Астаны (76,21 лет), минимум у Акмолинской области (70,8 лет), разница на 5 лет и 5 месяцев.
  9. Стандартизированный коэффициент смертности. Максимум у Акмолинской области (8,36), минимум у города Алма-Аты (5,65), разница в 1,5 раза. Тут максимум означает наихудшую позицию в рейтинге.

В дальнейшем по этим показателям были выстроены рейтинги от 1 до 16 места, где 1 место означает наилучшие позиции для населения, а 16 место — наихудшие позиции для населения. Все они приведены в таблице № 2.

Таблица № 2. Рейтинг регионов Казахстана по важным для населения показателям (первая часть)

Регионы

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге

Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге

Доля наемных работников в рабочей силе, %

Количество детей на 100 мест в детских садах

1

Акмолинская

10

12

12

2

2

Актюбинская

12

8

7

13

3

Алма-Атинская

13

13

8

4

4

Атырауская

1

1

5

10

5

Восточно-Казахстанская

9

9

10

12

6

Джамбульская

15

16

15

7

7

Западно-Казахстанская

6

5

14

8

8

Карагандинская

7

6

4

6

9

Кустанайская

8

11

11

5

10

Кзыл-Ординская

14

10

13

3

11

Мангистауская

4

2

1

16

12

Павлодарская

5

7

6

14

13

Северо-Казахстанская

11

14

9

1

14

Южно-Казахстанская

16

15

16

9

15

г. Астана

2

3

2

15

16

г. Алма-Ата

3

4

3

11

Таблица № 2. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)

Регионы

Число больнич-ных коек на 100 000 населения

Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения

Число врачей на 100 000 населения

Ожидаемая продол-жительность жизни

Стандарти-зированный коэффициент смертности

1

Акмолинская

5

12

12

16

16

2

Актюбинская

12

14

4

4

4

3

Алма-Атинская

13

16

16

7

5

4

Атырауская

15

15

14

5

6

5

Восточно-Казахстанская

7

4

5

13

10

6

Джамбульская

11

7

15

9

13

7

Западно-Казахстанская

9

3

9

10

9

8

Карагандинская

1

9

3

14

14

9

Кустанайская

8

11

13

11

8

10

Кзыл-Ординская

10

2

10

8

11

11

Мангистауская

16

8

7

3

3

12

Павлодарская

6

10

6

12

12

13

Северо-Казахстанская

3

5

11

15

15

14

Южно-Казахстанская

14

13

8

6

7

15

г. Астана

2

1

1

1

2

16

г. Алма-Ата

4

6

2

2

1

Итоговый рейтинг был получен умножением рейтингов по показателям. В итоге есть четко выраженная группа из пары победителей — города Астана и Алма-Ата, затем догоняющая группа из основных нефтедобывающих регионов — Атырауской и Мангистауской областей, затем 10 середнячков и 2 отстающих сельских региона, где велика доля самозанятого населения с низкими доходами и где неразвита социальная инфраструктура — это Южно-Казахстанская и Джамбульская области.

Несомненно, после произошедшего в 2018 году выделения города Чимкента, новая Туркестанская область станет наихудшей по всем показателям, причем с довольно большим отрывом от предпоследнего места. Ситуация там очень проблемная.

Таблица № 3. Итоговый рейтинг регионов с точки зрения населения

Регионы

Рейтинг суммарный

Рейтинг итоговый

Сальдо миграции

г. Астана

720

1

33 511

г. Алма-Ата

38 016

2

30 197

Мангистауская

1 032 192

3

846

Атырауская

4 725 000

4

169

Карагандинская

5 334 336

5

-11 685

Северо-Казахстанская

51 455 250

6

-5 463

Западно-Казахстанская

73 483 200

7

-2 020

Актюбинская

93 929 472

8

-1 650

Кзыл-Ординская

96 096 000

9

-4 654

Павлодарская

152 409 600

10

-6 908

Восточно-Казахстанская

176 904 000

11

-13 956

Кустанайская

487 252 480

12

-6 343

Акмолинская

530 841 600

13

-341

Алма-Атинская

629 923 840

14

-2 672

Южно-Казахстанская

2 113 413 120

15

-13 848

Джамбульская

3 405 402 000

16

-17 313

Для проверки итогового рейтинга взяты данные по сальдо миграции, где учитывается и внешняя миграция, и внутренняя. Если рыба ищет, где глубже, а человек где лучше, то сальдо миграции будет положительным в регионах с высоким рейтингом и отрицательным — в регионах с низким рейтингом. Как видно из таблицы, так и оказалось. В четырех регионах с самым высоким рейтингом сальдо миграции положительное, в остальных регионах — отрицательное. В Акмолинской области сальдо миграции такое небольшое из-за прилегающих к Астане поселков, откуда люди ездят на работу в Астану. Так что можно сказать, что данный рейтинг вполне обоснован.

Казахстану необходима большая работа по выравниванию условий проживания в разных регионах, чтобы разница не превышала 1,5 раза. Здесь может быть перспективной как идея автора статьи по развитию прямой занятости через строительство инфраструктуры и улучшение окружающей среды, так и идея Айдархана Кусаинова о новом социальном государстве, где государство будет помогать напрямую населению, а не бизнесу, как сейчас, в надежде, что тот сделает население благополучным.

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regnum author Марат Шибутов
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