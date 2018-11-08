Рейтинг привлекательности регионов Казахстана с точки зрения населения

Марат Шибутов, 8 ноября 2018, 15:17 — REGNUM
В этой статье рассмотрим степень привлекательности различных регионов Казахстана с точки зрения населения. Что важно для населения? Возьмем базовые показатели, которые являются определяющими для жизни граждан:
- Доходы населения — среднедушевые доходы и среднемесячная зарплата. Конечно, эти показатели не так хороши как медианные, но тем не менее отражают примерные заработки людей.
- Доля наемных работников среди рабочей силы — это доля людей, имеющих стабильную работу, заработную плату и социальный пакет
- Количество детей на 100 мест в детских садах — обеспеченность детскими садами крайне важна экономически для молодых семей, потому что позволяет женщинам работать, а иначе доходы семьи существенно сокращаются
- Число больничных коек на 100 000 населения — показывает доступность медицинских услуг
- Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения — это важный показатель для сельской местности и в целом для профилактики заболеваний
- Количество врачей на 100 000 населения — это важный показатель для оказания серьезной медицинской помощи в экстренных ситуациях
- Ожидаемая продолжительность жизни — это суммирующий показатель качества жизни
- Стандартизированный коэффициент смертности — это также суммирующий показатель качества жизни
В таблице № 1 собраны данные по этим показателям с сайта комитета по статистике министерства национальной экономики. Данные приведены за 2017 год .
Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (первая часть)
№
Регионы
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге
Доля наемных работников в рабочей силе, %
Количество детей на 100 мест в детских садах
1
|Акмолинская
72 426
110 776
62,6
83,5
2
|Актюбинская
71 731
126 640
79,1
108,1
3
|Алма-Атинская
64 620
110 387
69,6
86,1
4
|Атырауская
154 457
264 597
85,5
102,1
5
|Восточно-Казахстанская
73 789
125 911
67,0
106,3
6
|Джамбульская
55 548
100 536
58,5
95,3
7
|Западно-Казахстанская
84 684
144 175
60,0
96,3
8
|Карагандинская
81 340
134 494
87,0
94,5
9
|Кустанайская
76 381
116 640
64,1
86,7
10
|Кзыл-Ординская
62 573
124 107
61,6
85,0
11
|Мангистауская
117 118
259 672
89,8
115,6
12
|Павлодарская
84 865
131 706
79,6
109,1
13
|Северо-Казахстанская
71 854
104 139
68,6
62,8
14
|Южно-Казахстанская
42 506
103 225
54,5
96,3
15
|г. Астана
137 143
227 003
89,5
110,9
16
|г. Алма-Ата
129 581
190 875
87,5
103,4
Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)
№
Регионы
Число больнич-ных коек на 100 000 населения
Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения
Число врачей на 100 000 населения
Ожидаемая продол-жительность жизни
Стандарти-зированный коэффициент смертности
1
|Акмолинская
626
934
298
70,8
8,36
2
|Актюбинская
497
895
449
73,47
6,99
3
|Алма-Атинская
446
735
233
72,7
7,13
4
|Атырауская
432
889
283
73,22
7,25
5
|Восточно-Казахстанская
612
1 061
425
71,97
7,52
6
|Джамбульская
510
1 006
283
72,43
7,61
7
|Западно-Казахстанская
598
1 066
320
72,38
7,44
8
|Карагандинская
682
980
460
71,57
7,89
9
|Кустанайская
610
939
298
72,2
7,43
10
|Кзыл-Ординская
525
1 095
302
72,6
7,56
11
|Мангистауская
419
990
323
74,34
6,41
12
|Павлодарская
616
943
378
72,1
7,58
13
|Северо-Казахстанская
657
1 042
299
70,86
8,17
14
|Южно-Казахстанская
434
931
320
73,07
7,26
15
|г. Астана
660
1 172
766
76,21
5,68
16
|г. Алма-Ата
637
1 010
736
76,01
5,65
Можно охарактеризовать неравенство между регионами по этим данным.
- Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в тенге. Максимум у Атырауской области (154 457 тенге), минимум у Южно-Казахстанской области (42 506 тенге), разница в 3,6 раза.
- Среднемесячная номинальная заработная плата в тенге. Максимум у Атырауской области (264 597 тенге), минимум у Джамбульской области (100 536 тенге), разница в 2,6 раза.
- Доля наемных работников среди рабочей силы. Максимум у Мангистауской области (89,8%), минимум у Южно-Казахстанской области (54,5%), разница в 1,6 раза.
- Количество детей на 100 мест в детских садах. Максимум у Мангистауской области (115,6), минимум у Северо-Казахстанской области (62,8), разница в 1,8 раза. В отличие от других показателей тут максимум означает самую худшую позицию в рейтинге — детсадов не хватает.
- Число больничных коек на 100 000 населения. Максимум у Карагандинской области (682), минимум у Мангистауской области (419), разница в 1,6 раза.
- Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (1172), минимум у Алма-Атинской области (735), разница в 1,6 раза.
- Количество врачей на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (766), минимум у Алма-Атинской области (233), разница в 3,3 раза.
- Ожидаемая продолжительность жизни. Максимум у города Астаны (76,21 лет), минимум у Акмолинской области (70,8 лет), разница на 5 лет и 5 месяцев.
- Стандартизированный коэффициент смертности. Максимум у Акмолинской области (8,36), минимум у города Алма-Аты (5,65), разница в 1,5 раза. Тут максимум означает наихудшую позицию в рейтинге.
В дальнейшем по этим показателям были выстроены рейтинги от 1 до 16 места, где 1 место означает наилучшие позиции для населения, а 16 место — наихудшие позиции для населения. Все они приведены в таблице № 2.
Таблица № 2. Рейтинг регионов Казахстана по важным для населения показателям (первая часть)
№
Регионы
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге
Доля наемных работников в рабочей силе, %
Количество детей на 100 мест в детских садах
1
|Акмолинская
10
12
12
2
2
|Актюбинская
12
8
7
13
3
|Алма-Атинская
13
13
8
4
4
|Атырауская
1
1
5
10
5
|Восточно-Казахстанская
9
9
10
12
6
|Джамбульская
15
16
15
7
7
|Западно-Казахстанская
6
5
14
8
8
|Карагандинская
7
6
4
6
9
|Кустанайская
8
11
11
5
10
|Кзыл-Ординская
14
10
13
3
11
|Мангистауская
4
2
1
16
12
|Павлодарская
5
7
6
14
13
|Северо-Казахстанская
11
14
9
1
14
|Южно-Казахстанская
16
15
16
9
15
|г. Астана
2
3
2
15
16
|г. Алма-Ата
3
4
3
11
Таблица № 2. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)
№
Регионы
Число больнич-ных коек на 100 000 населения
Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения
Число врачей на 100 000 населения
Ожидаемая продол-жительность жизни
Стандарти-зированный коэффициент смертности
1
|Акмолинская
5
12
12
16
16
2
|Актюбинская
12
14
4
4
4
3
|Алма-Атинская
13
16
16
7
5
4
|Атырауская
15
15
14
5
6
5
|Восточно-Казахстанская
7
4
5
13
10
6
|Джамбульская
11
7
15
9
13
7
|Западно-Казахстанская
9
3
9
10
9
8
|Карагандинская
1
9
3
14
14
9
|Кустанайская
8
11
13
11
8
10
|Кзыл-Ординская
10
2
10
8
11
11
|Мангистауская
16
8
7
3
3
12
|Павлодарская
6
10
6
12
12
13
|Северо-Казахстанская
3
5
11
15
15
14
|Южно-Казахстанская
14
13
8
6
7
15
|г. Астана
2
1
1
1
2
16
|г. Алма-Ата
4
6
2
2
1
Итоговый рейтинг был получен умножением рейтингов по показателям. В итоге есть четко выраженная группа из пары победителей — города Астана и Алма-Ата, затем догоняющая группа из основных нефтедобывающих регионов — Атырауской и Мангистауской областей, затем 10 середнячков и 2 отстающих сельских региона, где велика доля самозанятого населения с низкими доходами и где неразвита социальная инфраструктура — это Южно-Казахстанская и Джамбульская области.
Несомненно, после произошедшего в 2018 году выделения города Чимкента, новая Туркестанская область станет наихудшей по всем показателям, причем с довольно большим отрывом от предпоследнего места. Ситуация там очень проблемная.
Таблица № 3. Итоговый рейтинг регионов с точки зрения населения
Регионы
Рейтинг суммарный
Рейтинг итоговый
Сальдо миграции
|г. Астана
720
1
33 511
|г. Алма-Ата
38 016
2
30 197
|Мангистауская
1 032 192
3
846
|Атырауская
4 725 000
4
169
|Карагандинская
5 334 336
5
-11 685
|Северо-Казахстанская
51 455 250
6
-5 463
|Западно-Казахстанская
73 483 200
7
-2 020
|Актюбинская
93 929 472
8
-1 650
|Кзыл-Ординская
96 096 000
9
-4 654
|Павлодарская
152 409 600
10
-6 908
|Восточно-Казахстанская
176 904 000
11
-13 956
|Кустанайская
487 252 480
12
-6 343
|Акмолинская
530 841 600
13
-341
|Алма-Атинская
629 923 840
14
-2 672
|Южно-Казахстанская
2 113 413 120
15
-13 848
|Джамбульская
3 405 402 000
16
-17 313
Для проверки итогового рейтинга взяты данные по сальдо миграции, где учитывается и внешняя миграция, и внутренняя. Если рыба ищет, где глубже, а человек где лучше, то сальдо миграции будет положительным в регионах с высоким рейтингом и отрицательным — в регионах с низким рейтингом. Как видно из таблицы, так и оказалось. В четырех регионах с самым высоким рейтингом сальдо миграции положительное, в остальных регионах — отрицательное. В Акмолинской области сальдо миграции такое небольшое из-за прилегающих к Астане поселков, откуда люди ездят на работу в Астану. Так что можно сказать, что данный рейтинг вполне обоснован.
Казахстану необходима большая работа по выравниванию условий проживания в разных регионах, чтобы разница не превышала 1,5 раза. Здесь может быть перспективной как идея автора статьи по развитию прямой занятости через строительство инфраструктуры и улучшение окружающей среды, так и идея Айдархана Кусаинова о новом социальном государстве, где государство будет помогать напрямую населению, а не бизнесу, как сейчас, в надежде, что тот сделает население благополучным.
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