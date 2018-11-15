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Путин рассказал о влиянии санкций США на график встреч с Трампом

Политика

«Любые недружественные шаги так или иначе отражаются на графике работы»

Путин рассказал о влиянии санкций США на график встреч с Трампом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Сингапур, 15 ноября 2018, 13:40 — REGNUM  Любые недружественные действия Соединенных Штатов против России так или иначе сказываются на перспективах встреч на высшем уровне, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Сингапур.

«Любые недружественные шаги так или иначе отражаются на графике работы, на графике наших встреч», — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 14 ноября Владимир Путин принял участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где обсуждались вопросы развития контактов АСЕАН с Евросоюзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Также глава государства провел переговоры с лидерами Сингапура, Индонезии, Кореи и Японии, а также кратко пообщался с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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