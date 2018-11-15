Путин кратко пообщался с вице-президентом США на саммите в Сингапуре

Сингапур, , 10:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин перед началом пленарного заседания Восточноазиатского форума в Сингапуре кратко пообщался с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом, сообщает 15 ноября РИА Новости.

Отмечается, что на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников саммита Путин и Пенс обменялись рукопожатиями и поговорили около двух минут через переводчика. К ним также присоединился помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

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Напомним, в Сингапуре проходит XIII Восточноазиатском саммит, на котором будут обсуждаться проблемы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму. Также участники саммита обсудят планы сотрудничества в сфере здравоохранения, высоких технологий и защиты окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Владимир Путин принял участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где обсуждались вопросы развития контактов АСЕАН с Евросоюзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Также Путин провел переговоры с лидерами Сингапура, Индонезии, Кореи и Японии.

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