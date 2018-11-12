В ПА ОБСЕ призвали ДНР и ЛНР согласовывать выборы с Украиной

Киев, , 19:31 — REGNUM Выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) должны были быть согласованы с Украиной, заявил президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели, сообщает 12 ноября УНИАН.

По его словам, выборы в республиках должны были быть отменены, так как выборы якобы «являются явным нарушением суверенитета» Украины. Церетели также считает, что без реального прекращения огня и полного отвода вооружений обеими сторонами выборы якобы «автоматически будут недействительными». В чем связь между прекращением огня и выборами, глава ПА ОБСЕ не пояснил.

Тем не менее Церетели отметил, что выборы в ДНР и ЛНР «ведут к препятствованию выполнению Минских соглашений».

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября.