Три дивизиона российских С-300 в Сирии приведены в боевую готовность

Москва, , 12:31 — REGNUM Все три дивизиона зенитных ракетных комплексов, которые были поставлены Россией в Сирию после гибели над Средиземным морем 15 российских военнослужащих и крушения самолёта-разведчика Ил-20, готовы к боевой работе. Российские специалисты завершили их модернизацию до экспортной версии С-300ПМУ-2 «Фаворит».

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По словам военно-дипломатического источника, которого цитирует ТАСС, в настоящее время осталось завершить подготовку к работе на технике сирийских военных. Отмечается, что поставленные в САР С-300 ранее стояли на боевом дежурстве в армии России, были заменены на С-400 и прошли комплекс ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче Дамаску С-300 Москва приняла после инцидента с российским самолётом-разведчиком Ил-20, который был сбит средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16 в ночь на 18 сентября. Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на ВВС Израиля.

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2 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении переброски комплексов С-300 в Сирию. Всего в арабскую республику было поставлено 24 пусковые установки С-300ПМ (экспортный вариант) и боекомплект для них в количестве 300 ракет.

Добавим, что Израиль назвал большой ошибкой размещение на территории Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и заявил о готовности нанести ответный удар в случае поражения сирийскими комплексами С-300 целей на территории страны.

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