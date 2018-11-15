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Члены британского правительства не угрожали отставками из-за Brexit — СМИ

Политика

По словам представителя правительства Соединенного Королевства, по указанному вопросу были высказаны «решительные мнения»

Члены британского правительства не угрожали отставками из-за Brexit — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход Великобритании из Евросоюза

Лондон, 15 ноября 2018, 09:20 — REGNUM  В ходе ключевого заседания правительства Великобритании по Brexit ни один из его участников не угрожал покинуть занимаемую должность. Об этом со ссылкой на неназванного представителя британского правительства сообщает Reuters.

Источник агентства подчеркнул, что в ходе пятичасового обсуждения проекта сделки об условиях выхода Великобритании из Евросоюза никто из высокопоставленных чиновников не угрожал своей отставкой. По словам представителя правительства Соединенного Королевства, по указанному вопросу были высказаны «решительные мнения».

Напомним, ранее британская The Times написала, что британское правительство могут покинуть чиновники, не согласные со слишком мягким текстом соглашения по Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что правительство Соединенного Королевства поддержало предварительное соглашение Великобритании и Евросоюза по Brexit.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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