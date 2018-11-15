Четверг, 15 Ноября 2018 года
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Правительство Мэй одобрило соглашение по Brexit

Политика

«Это решение отвечает наилучшим интересам всего нашего Соединенного Королевства»

Лондон, 15 ноября 2018, 00:02 — REGNUM  Правительство Терезы Мэй поддержало предварительное соглашение Великобритании и Евросоюзом по Brexit, 14 ноября передает агентство Reuters.

«Это решение отвечает наилучшим интересам всего нашего Соединенного Королевства», — говорится в заявлении Мэй по итогам заседания кабинета министров.

Соглашение по Brexit должно быть поддержано парламентом Великобритании, а также правительствами и парламентами всех стран-членов ЕС.

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