Правительство Мэй одобрило соглашение по Brexit

Лондон, 15 ноября 2018, 00:02 — REGNUM Правительство Терезы Мэй поддержало предварительное соглашение Великобритании и Евросоюзом по Brexit, 14 ноября передает агентство Reuters.
«Это решение отвечает наилучшим интересам всего нашего Соединенного Королевства», — говорится в заявлении Мэй по итогам заседания кабинета министров.
Соглашение по Brexit должно быть поддержано парламентом Великобритании, а также правительствами и парламентами всех стран-членов ЕС.
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