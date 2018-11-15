Путину в Сингапуре пришлось пройти через металлоискатель — СМИ

Сингапур, , 07:17 — REGNUM Прибывшему на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) президенту России Владимиру Путину пришлось пройти через рамку металлоискателя, установленную на входе в торгово-выставочный центр Suntec в Сингапуре. Об этом пишет 15 ноября «Коммерсантъ».

По словам корреспондента издания, российский лидер намеревался пройти в стороне от металлоискателя, однако его «аккуратно перенаправили именно сквозь рамку». Сообщается, что при проходе Путина рамка сработала.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин принимает участие в саммите АСЕАН в Сингапуре. Визит российского президента в Сингапур завершится сегодня, 15 ноября.

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