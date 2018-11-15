Спецпредставитель США по Сирии: Победить ИГ* не даёт Иран

Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Иран не даёт США «окончательно победить» террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщил журналистам американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

Кроме того, мешает Вашингтону и законная сирийская власть. По словам Джеффри, росту ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с самого начала способствовали власти Сирии и Ирана.

Не обошел вниманием американец и Россию, которая должна повлиять на «режим» Сирии, усадив его и оппозицию «за стол переговоров».

Напомним, Вашингтон присваивает себе разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, хотя, по данным российских военных экспертов, американцы, напротив, способствовали созданию и усилению этой террористической группировки — финансово, организационно и политически.

Отметим, что Джеффри, упоминая «стол переговоров», забыл напомнить, что Россия регулярно участвует в мероприятиях по межсирийскому урегулированию, не говоря уже о работе Центра по примирению враждующих сторон и трехлетней кампании в Сирии по приглашению Дамаска

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