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Освобожденные из плена ИГ* сирийцы благодарны Асаду

Политика

* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 14 ноября 2018, 05:14 — REGNUM  Освобожденные из плена террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жители провинции Сувейда (Сирия) подняли сирийского президента Башара Асада к себе на плечи в знак благодарности, пишет газета Al-Watan.

Это произошло во время встречи президента с людьми, несколько месяцев находившимися в исламистском плену и наконец освобожденными. В определенный момент все люди поднялись, несколько человек подхватили Асада и усадили на плечи, многие тянули к нему руки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что Асаду «придется уйти», поскольку «выборы, проходящие под офисами сирийского режима, не будут иметь какой-либо авторитета у сирийского народа или у международного сообщества».

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Война в Сирии
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