Партия Эрдогана требует международного разбирательства над убийцами Хашогги

Анкара, , 23:24 — REGNUM «Партия справедливости и развития» (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана присоединилась к призыву руководства страны о международном участии в расследовании и суде по убийству Джемаля Хашогги, 14 ноября передает агентство Reuters.

«Пусть подразделения по правам человека от всех уважаемых организаций, от ООН до Европейского Союза, придут и следят за этим процессом. Пусть они судят, соответствует ли суд стандартам международного права», — заявил представитель ПСР Омер Челик.

ПСР также осуждает заявления представителей других стран, заявляющих, что Турция ведет «политическую игру» вокруг убийства Хашогги.

«Вместо того, чтобы узнать, кто отдал приказ в отношении этой резни, все начинают оценивать, какую позицию следует предпринять на следующем этапе с учетом интересов своей страны. Это очень проблематичная ситуация», — считает Челик.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист The Washington Post Джемаль Хашогги «исчез» после посещения саудовского консульства в Стамбуле в начале октября. Позднее стало известно о его убийстве. В причастности к убийству подозревают кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда.

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