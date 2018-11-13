В США рассказали о причастности саудовского кронпринца к убийству Хашогги

Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не исключает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд причастен к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пишет The New York Times.

По данным издания, в ЦРУ попала аудиозапись телефонного разговора, на которой один из членов саудовской делегации из 15 человек, находившейся в это время в Турции, попросил собеседника «передать начальнику, что дело сделано».

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Хотя имя саудовского наследного принца не упоминается, в ЦРУ полагают, что «начальником» может являться Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Вместе с тем разведка Турции полагает, что звонок был сделан одному из помощников наследного принца, отмечает издание.

Напомним, ранее катарская телекомпания Al Jazeera опубликовала слова, которые якобы произнес Хашогги перед смертью. Журналист говорил об удушье и просил снять мешок с его головы.

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