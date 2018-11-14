Полиция Франции закрыла расследование по делу бывшего главы Интерпола

Париж, , 21:16 — REGNUM Полиция Франции прекратила расследование по делу об «исчезновении» бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя, 14 ноября передает агентство Associated Press.

По информации, полученной агентством у неназываемого источника во французской полиции, формальным поводом для прекращения следствия стал тот факт, что инцидент произошел не на территории Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, об «исчезновении» президента Интерпола Мэн Хунвэя французские СМИ сообщили 7 октября. Позднее стало известно, что господин Хунвэй был арестован в Китае по обвинению в коррупции.

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