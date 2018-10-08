Президента Интерпола, задержанного в Китае, обвиняют во взяточничестве

Пекин, , 16:46 — REGNUM Президент Интерпола Мэн Хунвэй, арестованный в Китае в начале октября, обвиняется китайскими властями «во взяточничестве и других нарушениях закона», 8 октября передает агентство Reuters.

«Расследование против Мэн Хунвэя, подозреваемого во взяточничестве и других нарушениях закона, является своевременным, правильным и мудрым… Оно в полной мере доказывает, что нет никаких привилегий и никаких исключений перед лицом закона, и любой, кто нарушает закон, будет строго наказан», — сказано в заявлении Министерства национальной безопасности КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября о том, что Мэн Хунвэй задержан по подозрению в коррупции, заявил ЦК КПК. В тот же день стало известно, что Хунвэй ушел в отставку с поста главы Интерпола.

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