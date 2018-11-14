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«Левые» в Европарламенте не поддержали идею создания единой армии ЕС

Политика

Фракция призвала канцлера Германии сосредоточить усилия на разоружении

Страсбург, Франция, 14 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  «Левые» в Европейском парламенте выступили с критикой канцлера Германии Ангелы Меркель, поддержавшей идею создания единой армии Европейского Союза (ЕС), передает немецкий канал N-TV 14 ноября.

«Меркель нельзя следовать за [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном, по пути к европейской армии, к милитаристскому союзу», — заявила лидер фракции Габриэле Циммер.

По ее мнению, Ангела Меркель должна приложить свои усилия в области политики разоружения и прекратить экспорт немецкого вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября канцлер Германии выступила перед Европейским парламентом, защитив идею создания единой вооруженной силы ЕС.

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Идея создания общеевропейской армии
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