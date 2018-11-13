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Меркель призывает создать армию ЕС

Политика

«Однажды» это произойдет

Меркель призывает создать армию ЕС
Иллюстрация: (с) ИА REGNUM
Меркель

Страсбург, Франция, 13 ноября 2018, 19:45 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель призвала «работать над тем», чтобы создать армию Евросоюза, 13 ноября передает агентство Associated Press.

«Нам нужно работать над тем, чтобы однажды создать настоящую европейскую армию», — заявила Меркель в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей создания армии ЕС выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

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