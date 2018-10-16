Индонезия обеспокоена решением Австралии перенести посольство в Иерусалим

Джакарта, , 14:44 — REGNUM Индонезийское правительство отреагировало на заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который планирует переместить посольство Австралии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия внимательно следит за ситуацией в отношении палестинского вопроса. Индонезия, продолжила министр, выражает озабоченность по поводу заявления премьер-министра.

«Индонезия серьезно обеспокоена и ставит под сомнение обоснованность этого заявления. Индонезия выступает за решение палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств. Это основной принцип, который должен быть осуществлен для создания мира и стабильности между Израилем и Палестиной», — заявила Ретно Марсуди.

Министр напомнила о том, что вопрос о статусе Иерусалима является одним из ключевых в решении конфликта.

Глава МИД Индонезии обратилась к Австралии и другим странам с просьбой продолжать поддерживать палестино-израильский мирный процесс и не предпринимать шаги, которые могли бы поставить его под угрозу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделя солидарности с Палестиной проходит в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года. В связи с этим событием в Джакарту также прибыл глава МИД Палестины Риад аль-Малики.

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