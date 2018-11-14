Шесть палестинцев арестованы военными Израиля на Западном берегу Иордана

Иерусалим, , 09:22 — REGNUM Военные Израиля задержали шестерых палестинцев, подозреваемых в причастности к терроризму, на Западном берегу реки Иордан. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Арест был произведен в ночь на 14 ноября при поддержке полиции, пограничной полиции и контрразведки. Задержанных разыскивали по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и акциях насилия в отношении израильских военных и гражданских лиц.

Все задержанные палестинцы переданы представителям контрразведки для допроса.

Как сообщало ИА REGNUM, израильские силовики регулярно выполняют рейды на территориях Западного берега реки Иордан, действуя в основном в темное время суток. Так, в сентябре здесь были арестованы 23 палестинца, их подозревали в причастности к террористической деятельности против Государства Израиль.

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