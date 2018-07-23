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На Западном берегу реки Иордан в столкновениях с военными погиб палестинец

Происшествия

Трагедия произошла в понедельник, 23 июля, в районе города Вифлеема

Вифлеем, Израиль, 23 июля 2018, 10:33 — REGNUM  На Западном берегу реки Иордан убит палестинский подросток, участвовавший в столкновениях с израильскими солдатами. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в понедельник, 23 июля, в районе города Вифлеема.

«Палестинский подросток погиб в ходе столкновений с израильскими солдатами в лагере беженцев», — передает вещатель.

Отмечается, что солдаты Армии обороны Израиля проводили операцию по выявлению подозреваемых в террористической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВВС Израиля провели широкомасштабную атаку на военные объекты ХАМАС по всей территории сектора Газа, используя самолёты и беспилотники.

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