Медведев рассказал в Палермо о подходе РФ к ситуации в Ливии

Палермо, Италия, , 13:51 — REGNUM Подход России к урегулированию обстановки в Ливии озвучил в итальянском Палермо премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщил 13 ноября журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он уточнил, что на саммите свои подходы озвучили все участники. Российский премьер-министр рассказал о подходе Москвы.

Богданов добавил, что в числе обсуждавшихся на конференции вопросов было обеспечение единства Ливии.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия выступает за сохранение территориальной целостности Ливии, не поддерживая какую-либо сторону гражданского конфликта. Москва стремится внести вклад в преодоление разногласий и возвращение мира в Ливию.

Двухдневный саммит по Ливии в Палермо организовал итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. На встречу прибыли представители Ливии, главы Египта, Туниса, Алжира, Нигера и Чада, спецпредставитель ООН и делегация из России.

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