Россия ждет условий для восстановления партнерства с Ливией

Москва, , 07:42 — REGNUM Торгово-экономическое сотрудничество России с Ливией будет возобновлено, как только возникнут надлежащие условия. Об этом сообщил журналистам 13 ноября первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, комментируя участие российского премьер-министра Дмитрия Медведева в международной конференции по Ливии в Палермо.

Российские компании будут участвовать в совместных инвестиционных проектах, когда в Ливии нормализуется обстановка с точки зрения безопасности и сформируются единые институты власти, пояснил Приходько. Вместе с тем в ряде направлений, например, в области наращивания торговых обменов, сотрудничество уже возможно.

На текущий момент объем двустороннего товарооборота составляет около $200 млн в год, однако потенциал этих отношений гораздо больший. Российский бизнес заинтересован в работе с Ливией, тем более, что опыт сотрудничества уже есть, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Палермо 12 и 13 ноября пройдет международная конференция по Ливии. На саммит уже прибыл и встретился с Конте главнокомандующий «Ливийской национальной армии», фактический руководитель Восточной Ливии Халифа Хафтар.

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