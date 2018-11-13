Врио главы Симферополя: «Это не самое страшное, что в моей жизни случалось»

Симферополь, , 13:05 — REGNUM Бывший вице-спикер парламента Крыма Наталья Маленко, которую 14 ноября должны назначить исполняющей обязанности руководителя администрации Симферополя, заявила, что просто не смогла отказаться от новой должности.

«Легко не работала никогда, поэтому, может, это не самое страшное, что в моей жизни случилось. Есть предложения, от которых невозможно отказаться. В мире существует только один человек, который мог меня попросить об этом, и он меня попросил — это председатель Госсовета Владимир Константинов», — отметила Маленко.

Она также подчеркнула, что рассчитывает на помощь депутатов крымского парламента в решении множества проблем города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента на внеочередной сессии согласовали отставку Маленко с поста заместителя председателя парламента РК. 14 ноября симферопольский горсовет должен назначить Наталью Маленко на должность врио главы администрации Симферополя.

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Комментируя данные перестановки, спикер Госсовета Владимир Константинов заявил о том, что это «без преувеличения кадровое жертвоприношение» республиканского парламента в пользу укрепления власти в Симферополе.

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