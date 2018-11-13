Главному кандидату на пост главы Симферополя нужен год на решение проблем

Симферополь, , 11:59 — REGNUM Для администрации Симферополя сейчас самое важное — завершить финансовый год и решить все хозяйственные проблемы, чтобы поехал транспорт, начали вывозить мусор, а в домах людей было тепло. Об этом 13 ноября журналистам сообщила бывший первый вице-спикер парламента РК Наталья Маленко, которая намеревается возглавить администрацию крымской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Предстоит кропотливая и сложная работа. В команде, с которой я буду её делать, наверное, в течение года выйдем на результат», — подчеркнула Наталья Маленко.

По её словам, в ближайшее время состоится совещание с главой Крыма, на котором для властей города будет согласован план дальнейших действий.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, его экс-первый заместитель Наталья Маленко будет эффективным главой администрации Симферополя.

«Нам очень важно иметь хорошую, надёжную и крепкую власть в Симферополе. Поэтому делегирование Маленко Натальи Фёдоровны должно укрепить эту команду и организовать работу таким образом, чтобы она соответствовала всем ожиданиям наших избирателей», — отметил спикер.

9 ноября глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв уволился из-за большого количества нерешённых хозяйственных проблем в городе. Позже местные власти приняли решение пересмотреть условия конкурса на должность главы администрации в сторону послабления требований к кандидатам. 13 ноября крымский парламент прекратил полномочия первого вице-спикера Натальи Маленко.

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