В Киеве осудили присутствие венгерского политика на выборах в Донбассе

Киев, , 13:05 — REGNUM Украинские власти возмущены присутствием на выборах в Донбассе наблюдателя из Венгрии и ожидают реакции Будапешта. Об этом украинский посол в Венгрии Любовь Непоп написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что обратилась к председателю венгерской партии «Йоббик» и внешнеполитическому ведомству страны в связи с информацией об участии в выборах в качестве наблюдателя Тамаша Саму. Подобные действия заслуживают осуждения, на них необходим надлежащий ответ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли выборы глав и депутатов парламентов. Одним из наблюдателей был депутат регионального парламента Венгрии, член партии «Йоббик» Тамаш Саму.

Венгерский политик заявил, что Киеву придётся признать результаты выборов в Донбассе, чтобы мирно выйти из гражданского конфликта. Чтобы как-то договариваться с ДНР и ЛНР, Украине придется взаимодействовать с законными лидерами республик.

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