Украине придётся признать выбор жителей Донбасса — представитель Венгрии

Луганск, , 12:08 — REGNUM Киеву придётся признать результаты прошедших выборов в Донбассе, если он намерен уладить гражданский конфликт мирным путём, заявил депутат регионального парламента Венгрии Тамаш Саму 11 ноября, сообщил Луганский информационный центр.

«Я считаю, что для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, Украине придется как-то договариваться с республиками, и для этого ей нужны выбранные законные лидеры в этих республиках», — заявил наблюдатель.

Напомним, 11 ноября прошли выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках. На них присутствовали в общей сложности около 90 международных наблюдателей. На избирательные участки ДНР пришло около 1,6 млн человек, или 80,1% избирателей. В ЛНР явилось 77% избирателей. В целом выборы прошли без существенных нарушений.

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