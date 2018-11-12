Меркель и Макрон высказались по поводу выборов в Донбассе

Берлин, , 15:35 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором осудили выборы, прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте Федерального правительства Германии.

По мнению лидеров Франции и Германии, прошедшее голосование «противоречит духу Минских соглашений», а также «подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины». Также Меркель и Макрон приветствовали продление действия украинского закона «Об особом статусе Донбасса» и напомнили об ответственности сторон за соблюдение режима прекращения огня, вывод тяжелых вооружений и полное осуществление Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») подчеркнул, что выборы главы и депутатов парламента ДНР и ЛНР «осуществились в соответствии с волей народа Донбасса и не могут противоречить Минским соглашениям».

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