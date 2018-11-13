Генсек НАТО: РФ и Китай — главные конкуренты альянса в области технологий

Берлин, , 12:52 — REGNUM Россия и Китай являются главными конкурентами НАТО в области технологий, заявил 13 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Это серьезный вызов, поскольку нашими конкурентами являются как Россия, так и Китай», — заявил Столтенберг на промышленном форуме НАТО в Берлине, которое транслировалось на сайте альянса.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что новые российские крылатые ракеты «Новатор-9М729», которые могут нести ядерный заряд, якобы ставят под сомнение реализацию Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), поскольку они могут достигать Берлина.

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