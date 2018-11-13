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Генсек НАТО не поддерживает идею создания единой армии Евросоюза

Политика

Ранее за создание вооруженных сил ЕС высказался президент Франции Эмманюэль Макрон

Генсек НАТО не поддерживает идею создания единой армии Евросоюза
Иван Шилов © ИА REGNUM
Йенс Столтенберг

Брюссель, 13 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи создания общей армии Евросоюза, передает телеканал N-TV 13 ноября.

«Мы приветствуем бо́льшие усилия по обороне в Европе. (…) Но это должно быть сделано в рамках НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, важность трансатлантического единства наглядно продемонстрировал опыт двух мировых войн.

На минувшей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что без «настоящей европейской армии» европейцы не смогут защититься. Он упомянул об угрозах со стороны Китая, России, а также США. Президент США Дональд Трамп оценил слова Макрона как «очень оскорбительные».

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее на конференции в Берлине Йенс Столтенберг рассказал об опасениях НАТО по поводу российской крылатой ракеты «Новатор-9М729». По мнению НАТО, ее существование нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО обеспокоены возможностями российской ракеты «Новатор-9М729»

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