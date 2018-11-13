На юге Израиля вновь объявлена воздушная тревога

Иерусалим, , 11:59 — REGNUM Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о возможном падении ракет, прозвучали на юге Израиля близ границы с сектором Газа. Сообщение об этом опубликовано 13 ноября в Twitter Армии обороны Израиля.

Тревожные сирены сработали в районе регионального совета Эшколь в 9:30 по местному времени (10:30 мск). В микроблоге также опубликован фрагмент видео, снятого после падения ракеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные отчитались об очередном авианалете на сектор Газа, ставшем ответом на массированный ракетный и минометный обстрел территории Израиля со стороны палестинского анклава. Утром 13 ноября силы ЦАХАЛ поразили пятьдесят военных объектов, подконтрольных движениям ХАМАС и «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В армии Израиля заявили, что с середины дня 12 ноября около 400 ракет и мин были выпущены с территории Газы. Около 100 из них перехватила система ПВО «Железный купол».

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