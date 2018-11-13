Израиль поразил еще 50 объектов в секторе Газа ответным обстрелом

Иерусалим, , 08:58 — REGNUM Пятьдесят военных объектов в секторе Газа поражено Армией обороны Израиля в результате авианалета утром 13 ноября. Об этом говорится в коммюнике, распространенном израильскими военными.

Налет стал ответом на массированный ракетный и минометный обстрел израильской территории со стороны палестинского анклава. Истребители и беспилотники армии Израиля нанесли удар по 50 военным объектам движений ХАМАС и «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечено в сообщении.

Всего в секторе Газа поражено около 150 объектов, подконтрольных указанным организациям. Удары израильской армии продолжаются, уточнили военные.

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа и прилегающий районах Израиля наблюдается обострение конфликта, стороны обмениваются ударами ракет. Так, с вечера 12 ноября палестинские боевики выпустили по Израилю по меньшей мере 370 ракет, сто из которых перехватила система ПВО «Железный купол». Сообщается об одном погибшем в Израиле, еще свыше 50 человек пострадали.

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