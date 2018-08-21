Индонезия и Южная Корея согласились ускорить переговоры по ВРЭП + 6

Джакарта, , 16:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён договорились ускорить переговоры по всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) + 6, сообщает индонезийский информационный портал Bisnis.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что соглашение об ускорении переговоров необходимо, чтобы «предвидеть глобальные экономические условия, которые были вызваны торговой войной между США и Китаем».

«Стороны согласны, что мировая ситуация неясна. Лидеры надеются, что переговоры по ВРЭП вскоре состоятся, потому что это будет означать, что азиатская экономическая интеграция идет хорошо», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Ретно Марсуди напомнила, что обсуждение соглашения ВРЭП + 6 заняло годы. До сих пор существуют препятствия, затрагивающие интересы каждой страны-члена регионального экономического соглашения.

По данным Министерства торговли Индонезии, общий торговый оборот Индонезии с членами будущего соглашения ВРЭП достигает 212 млрд долларов США или около 65% от общей стоимости внешней торговли страны.

Переговоры по всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) + 6 были запущены в 2013 году между десятью странами Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и шестью странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия.