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МВД Австрии надеется на хорошие отношения между Веной и Москвой

Политика

Дело о бывшем военном, который якобы шпионил в пользу России, расследуется в Австрии

Вена, 13 ноября 2018, 10:42 — REGNUM  Дело о «предполагаемой разведдеятельности» в Австрии не должно помешать сотрудничеству Вены и Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь МВД Австрии Петер Гольдгрубер в интервью РИА Новости.

По его словам, представителям двух стран необходимо как можно быстрее внести ясность в данном вопросе.

«Чем быстрее мы все проясним, тем лучше», — добавил Гольдгрубер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело о бывшем военном, который якобы шпионил в пользу России, расследуется в Австрии. 70-летний подозреваемый был задержан 9 ноября, ему грозит 10 лет лишения свободы.

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Политическая жизнь Австрии
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