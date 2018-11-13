Власти Австрии обещают новые данные о «шпионах»

Вена, , 03:32 — REGNUM Несколько недель придется ждать новых данных о «шпионаже» в пользу России — судя по заявлению, которое сделал австрийский президент Александр ван дер Беллен в эфире ORF.

Комментируя расследование так называемого дела о шпионаже в пользу России, ван дер Беллен сказал, что информация требует проверки: нужно понять, что именно было передано в Москву.

Напомним, в Австрии расследуется дело о якобы шпионившем в пользу России бывшем военном, которому сейчас 70 лет. Он был задержан 9 ноября, ему грозит десять лет лишения свободы.

10 ноября австрийский министр интеграционных и иностранных дел Карин Кнайсль позвонила российскому коллеге Серею Лаврову по поводу возникшего дипломатического скандала. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в австрийском минобороны заявили, что это дело связано с так называемым делом Скрипаля, «расследуемым» в Великобритании.

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