Предсмертные слова Хашогги опубликованы «Аль-Джазирой»

Анкара, , 04:02 — REGNUM Журналист Джамаль Хашогги, убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, перед смертью говорил об удушье и просил снять мешок с его головы. Об этом сообщает катарская телекомпания Al Jazeera, ссылаясь на журналиста турецкой газеты Daily Sabah Назифа Карамана.

«Я задыхаюсь… уберите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия», — эти слова Хашогги содержит аудиозапись, якобы сделанная в дипмиссии во время расправы над ним.

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Караман утверждает, что на голову журналиста надели пластиковый пакет, через семь минут он задохнулся. Затем убийцы постелили пакеты на пол и расчленили тело.

Турецкий журналист не уточняет, как к нему попала запись. По его словам, вскоре в турецких СМИ появятся выдержки из записи с Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саудовским властям известны имена убийц Хашогги, а запись момента убийства передана в Великобританию, Францию, Германию, Саудовскую Аравию и США.

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