Президент Индонезии встретится с главами Чили, Австралии, Японии и РФ

Джакарта, , 09:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо планирует провести серию двусторонних встреч в кулуарах Восточноазиатского саммита (ВАС) и саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре 13−15 ноября, сообщает Sindonews.

Представитель индонезийского МИДа Арманата Насир заявил, что президент Индонезии планирует встретиться с главами Чили, Австралии, Японии и Российской Федерации.

Однако пресс-секретарь МИДа Индонезии отметил, что точного графика встреч пока нет. Причина в том, что Джоко Видодо планирует посетить десятки встреч в рамках Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии также примет участие в саммите АСЕАН — РФ, где будут подняты такие вопросы, как борьба с терроризмом, кибербезопасность и борьба со стихийными бедствиями.

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