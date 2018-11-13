Глава минэнерго США выступил против Nord Stream 2 и обещал помочь Киеву

Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Министр энергетики США Рик Перри напомнил о критическом отношении Вашингтона к проекту «Северный поток — 2» и заявил, что Киев получит поддержку американской стороны. Об этом говорится в сообщении министра в микроблоге в Twitter.

Свой комментарий Перри сопроводил снимками, сделанными на встрече с президентом Украины Петром Порошенко. Министр поблагодарил украинского лидера за «стремление к диверсификации» источников энергии и напомнил, что США, как и прежде, выступают против строительства российского газопровода и любого другого источника, который может стать «заложником» нестабильных государственных субъектов.

США готовы поддерживать своих союзников собственными запасами доступной энергии, подчеркнул он.

https://twitter.com/SecretaryPerry/status/1062142417288290304

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Перри и глава МИД Украины Павел Климкин договорились вместе противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». На встрече в Киеве американский и украинский министры заявили, что проект подрывает энергетическую безопасность и стабильность всей Европы.

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