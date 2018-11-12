Гройсман пожаловался Перри на «энергетическую агрессию» со стороны РФ

Киев, , 13:55 — REGNUM США выступают против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», поскольку Европа усилит свою зависимость от одного поставщика газа — России. Об этом 12 ноября в Киеве заявил министр энергетики США Рик Перри во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«США очень четко выражают свое несогласие в связи со строительством второй нитки газопровода «Северный поток-2», а также «Турецкого потока». Причины этого понятны и просты. Граждане Украины и граждане Европы не должны стать заложниками поставки энергоносителей из одного источника. Это сообщение будет усилено тем, что мы готовы сотрудничать с Украиной. Это сообщение посылает и президент нашей страны. Я приехал для того, чтобы привезти вам это сообщение», — сказал Перри.

Он сообщил, что США помогут Украине в реформировании энергетической отрасли.

«Я хотел бы обсудить с вами три основных вопроса. Хотел бы послать очень важное сообщение, что президент Трамп, его администрация, США являются сильными партнерами Украины. Мы хотим предоставить помощь в реформировании структуры вашего правительства. Например, мы хотели бы поддержать усилия «Нафтогаза» по разделению сфер добычи и распределения газа — анбандлинг. Мы также хотим поддержать ваши усилия по либерализации рынка электроэнергии и повышению прозрачности в работе этой отрасли. Поддерживаем ваши новые инициативы по раскрытию геодезических и геологических данных относительно будущих мест добычи энергоресурсов, ваши шаги в упрощении лицензирования и принятие закона о распределении продукции», — рассказал Перри.

В свою очередь премьер-министр Гройсман отметил, что «Россия ведет против Украины не только военную, но и энергетическую агрессию». Он выразил готовность Киева усилить сотрудничество с США в сфере атомной энергетики, добычи украинского газа и управлении газовой системой.

«Есть не только военная агрессия, но и агрессия в энергетической сфере. Наше системное сотрудничество с министерством энергетики США и лично с вами дало возможность в это непростое время нарастить возможности нашей энергетической системы. Мы видим широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной», — сказал Гройсман.

Он также заявил, что ранее Россия блокировала поставки газа на Украину.

«Мы благодарны США за позицию относительно недопустимости строительства «Северного потока-2». Я недавно прочитал ваше заявление о том, что Россия — ненадежный партнер. Она уже применяла опыт блокировки поставок газа», — пожаловался Гройсман.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Гройсман заявил, что Киев предлагает Европе «надежный и защищенный способ поставки газа» — в противовес российскому проекту «Северный поток — 2».

«Это не просто газопровод. Это новый вид гибридного оружия, который поставит в зависимость все страны-потребители», — заявил Гройсман.

Напомним, 21 июля президент Украины Петр Порошенко отметил, что главной целью проекта «Северный поток — 2» является удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО. «Северный поток — 2 — не экономический проект, а проект абсолютно политический. Его цель — нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО», — сказал Порошенко.