Совбез ООН готов снять санкции с Эритреи — Reuters

Нью-Йорк, США, , 00:02 — REGNUM Совет безопасности ООН на заседании 14 ноября рассмотрит вопрос снятия санкций с Эритреи, 12 ноября передает агентство Reuters.

По словам источников Reuters в ООН, Совет готов снять эмбарго на поставки оружия и персональные санкции с политиков Эритреи в ответ на заключение мира африканской страны с Эфиопией и улучшение отношений с Джибути.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Эритрея и Эфиопия пошли на восстановление дипломатических и экономических связей после двадцатилетнего разрыва отношений по инициативе эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда.

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