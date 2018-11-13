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Совбез ООН готов снять санкции с Эритреи — Reuters

Политика

Совет оценил улучшение отношений с Эфиопией и Джибути

Совбез ООН готов снять санкции с Эритреи — Reuters
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Эритреи

Нью-Йорк, США, 13 ноября 2018, 00:02 — REGNUM  Совет безопасности ООН на заседании 14 ноября рассмотрит вопрос снятия санкций с Эритреи, 12 ноября передает агентство Reuters.

По словам источников Reuters в ООН, Совет готов снять эмбарго на поставки оружия и персональные санкции с политиков Эритреи в ответ на заключение мира африканской страны с Эфиопией и улучшение отношений с Джибути.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Эритрея и Эфиопия пошли на восстановление дипломатических и экономических связей после двадцатилетнего разрыва отношений по инициативе эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда.

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