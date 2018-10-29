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Премьер-министр Эфиопии попросил Макрона помирить Эритрею и Джибути

Политика

Эритрея и Джибути начали переговоры о нормализации отношений в сентябре

Париж, 29 октября 2018, 23:37 — REGNUM  Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил надежду, что французский лидер поможет примирить соседей Эфиопии — Эритрею и Джибути, 30 октября передает агентство Associated Press.

Эритрея и Джибути начали переговоры о нормализации отношений в сентябре. Отношения между странами были испорчены десять лет назад из-за приграничного военного конфликта.

Ранее в этом году Эритрея и Эфиопия восстановили дипломатические и экономические отношения заключили мирное соглашение — страны враждовали более 20 лет, после кровопролитной войны конца 1990-х годов.

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