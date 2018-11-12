Белоруссия намерена развивать ракетную военную технику

Минск, , 14:27 — REGNUM Над созданием более совершенного ракетного вооружения в Белоруссии продолжают работать местные специалисты. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Роман Головченко.

По его словам, задачу по дальнейшему развитию данной сферы ранее поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Головченко добавил, что «дальнейшее развитие ракетостроения» — ключевое направление, над которым «мы сейчас работаем».

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с группой аналитиков из США заявил, что Минску может понадобиться «более эффективное» ракетное оружие, если активность НАТО у белорусских границ будет нарастать.

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