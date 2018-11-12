Лукашенко: у Белоруссии есть три кандидатуры на пост генсека ОДКБ

Минск, 12 ноября 2018, 13:05 — REGNUM Руководство Белоруссии готово выдвинуть три кандидатуры на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает 12 ноября «БелТА».
"У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, решение о новом руководителе организации будет принято на встрече в Санкт-Петербурге, назначенной на 6 декабря.
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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что новым генсеком ОДКБ, скорее всего, станет представитель Белоруссии, несмотря на усилия Армении сохранить за собой этот пост.
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