Понедельник, 12 Ноября 2018 года
13:35:33 МСК

Лукашенко: у Белоруссии есть три кандидатуры на пост генсека ОДКБ

Политика

Решение о новом руководителе организации будет принято на встрече в Санкт-Петербурге

Минск, 12 ноября 2018, 13:05 — REGNUM  Руководство Белоруссии готово выдвинуть три кандидатуры на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает 12 ноября «БелТА».

"У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, решение о новом руководителе организации будет принято на встрече в Санкт-Петербурге, назначенной на 6 декабря.

Читайте также: Армения лишится должности генсека ОДКБ

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что новым генсеком ОДКБ, скорее всего, станет представитель Белоруссии, несмотря на усилия Армении сохранить за собой этот пост.

Читайте также: Армения лишится должности генсека ОДКБ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить