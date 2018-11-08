Армения лишится должности генсека ОДКБ

Астана, , 19:20 — REGNUM Новым генсеком ОДКБ, скорее всего, станет представитель Белоруссии, несмотря на усилия Армении сохранить за собой этот пост.

Как сказал сегодня, 8 ноября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая саммит ОДКБ в Астане, окончательно этот вопрос будет решён 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«У нас коллизия возникла в связи с тем, что Хачатуров (бывший генсек ОДКБ — ИА РЕГ), представитель Армении, был генсеком и был отозван. Я не буду говорить, какие причины, это дело армянской стороны. По русскому алфавиту после Армении идёт Беларусь, и мы сейчас договорились. Конечно, Армения хочет продления, но все главы государств сказали, что остаётся один год, он не успеет даже объехать эти страны, поэтому нам нужен нормальный действующий генеральный секретарь от белорусской стороны. 6 декабря у нас будет встреча в Санкт-Петербурге, мы там окончательно решим», — заявил Нурсултан Назарбаев (цитата по informburo. kz).

Читайте ранее в этом сюжете: На должность генсека ОДКБ рассматриваются три кандидатуры