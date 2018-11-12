На выборах в ДНР лидирует Пушилин и движение «Донецкая Республика»

Донецк, , 08:28 — REGNUM На выборах главы Донецкой Народной Республики за Дениса Пушилина проголосовали 61,5% избирателей, сообщил 12 ноября официальный сайт ЦИК ДНР.

Согласно предварительным результатам выборов в Народный Совет ДНР, 76,1% избирателей поддержали общественное движение «Донецкая Республика». На втором месте — общественное движение «Свободный Донбасс», у которого 23,9% голосов.

Всего, по состоянию на 3:00 мск было обработано 76,43% бюллетеней из 297 избирательных комиссий.

Напомним, явка на выборах в ДНР составила 80,1%. На территории государства действовало 408 избирательных участков. За ходом выборов следили 48 иностранных наблюдателей

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