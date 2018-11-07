ЦИК ДНР: За выборами в республике наблюдают почти полсотни иностранцев

Донецк, , 11:46 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии ДНР зарегистрированы 48 иностранных наблюдателей, заявила глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова, сообщило 7 ноября Донецкое агентство новостей.

«У нас уже зарегистрировано на выборы 48 международных наблюдателей из разных стран, которые будут здесь у нас находиться в день выборов. Они смогут посещать любые участки, давать оценку этим выборам», — заявила чиновник.

11 ноября в ДНР пройдут выборы главы государства, а также депутатов Народного Совета. 6 ноября началось досрочное голосование среди тех, кто не сможет посетить избирательные участки в назначенный день — в основном речь идёт о военнослужащих ДНР.

Украинская сторона заявила о незаконном характере выборов в Донбассе, а также тщетно призвала Европейский союз наказать Россию, якобы за их организацию.

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Напомним, внеочередные выборы были объявлены после убийства главы ДНР Александра Захарченко, к которому причастны спецслужбы Украины.

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