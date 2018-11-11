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Путин и Трамп при встрече в Париже обменялись рукопожатиями

Политика

В столице Франции проходят памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Париж, 11 ноября 2018, 14:16 — REGNUM  В Париже президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин при встрече на памятных мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой мировой пожали друг другу руки.

Российский лидер прибыл к Триумфальной арке, где проходят основные памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин проследовал к своему месту в первом ряду, однако перед тем, как его занять, он пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту США Дональду Трампу, а также его супруге Меланье Трамп.

Трампу Путин показал поднятый вверх большой палец и похлопал его по плечу. Затем Путин занял свое место в ряду мировых лидеров.

Ожидается, что Путин и Трамп немного пообщаются во время ланча в Елисейском дворце, который дает Макрон в честь лидеров иностранных государств.

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Российско-американские отношения
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